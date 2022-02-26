Третий день вторжения в Украину: у президента сделали заявление [ Редактировать ]
В субботу утром, 26 февраля, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк провел брифинг.
По состоянию на утро больше 3,5 тысяч погибших россиян и почти 200 пленных россиян. Атаки прошли практически по всем направлениям.
Власть нигде не отступила. В Киеве цель россиян - уничтожить военно-политическое руководство, чтобы посыпалась вся ситуация в стране.
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