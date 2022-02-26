"Если мы считаем друг друга братьями, православными...": Усик обратился к россиянам (видео) [ Редактировать ]
Прославленный украинский боксер Александр Усик записал обращение к россиянам и Владимиру Путину. Призывает остановить вторжение и войну.
Если мы считаем друг друга братьями, православными... Не отпускайте своих военных своих детей в нашу страну. Не воюйте с нами...
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