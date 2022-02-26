Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в России [ Редактировать ]
Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в России. Об этом сообщается на странице Federov в Telegram.
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