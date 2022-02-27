По Василькову нанесли ракетный удар (видео) [ Редактировать ]
Небо над Васильковом / Фото: соцсети
В воскресенье ночью, 27 февраля, по Василькову нанесли ракетный удар.
Советник министра МВД Антон Геращенко сообщает, что на город запустили крылатые и баллистические ракеты. Начался пожар.
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