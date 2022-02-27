Украина созывает специальную сессию ООН [ Редактировать ]
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что государство созывает специальную сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом он написал в Twitter.
В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности.
Для созыва такой специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН. Однако для принятия решения достаточно одобрения 9 из 15 стран-членов. При этом ни одна из стран не будет иметь права вето.
Соответствующее заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.
В случае одобрения созыва спецсессии, украинский вопрос на нем будут рассматривать все 193 государства-члена ООН. Правда, решение Генассамблеи не обязательно к исполнению.
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