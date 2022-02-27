Высадка десанта в Борисполе: мэр города опроверг информацию [ Редактировать ]
Владимир Борисенко / Фото: Facebook
В воскресенье, 27 февраля, мэр Борисполя Борисенко опроверг информацию о высадке десанта в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Информация про десант не отвечает действительности.
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