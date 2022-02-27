Прорыв техники оккупанта в Харькове завершился провалом [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
Прорыв техники оккупанта в Харькове завершился очень "успешно" и красиво. Уже горит. Об этом сообщает канал "Україна переможе! Оперативні новини" в Telegram.
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