"Тянет на международный трибунал": Зеленский о действиях оккупантов [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента
То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Об этом заявил президент Украины в своем обращении.
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