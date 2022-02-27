"До сих пор Киев никто не бомбил": Лукашенко выступил по Украине [ Редактировать ]
Фото: БелТА
В воскресенье, 27 февраля, Александр Лукашенко выступил по Украине. Об этом сообщает "Украина. Сейчас".
- Причиной начала военной операции на Украине стала атака с ее стороны,
- На Украине нет ни одного белорусского солдата и ни одного белорусского патрона,
- До сих пор Киев никто не бомбил,
- В Белоруссию с Украины привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций,
- Конфликт на Украине - цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки,
- День два – будет война, а через три дня – мясорубка,
- "Наполеончик" (про Зеленского) обратился к Беларуси и советовал, что делать! К кому он обращается? Мы же всегда по-человечески относились к украинцам!
- Россияне с территории Беларуси запустили две ракеты, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы.
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