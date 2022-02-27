Отказ от переговоров в Минске: Никифоров дал пояснение [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дал пояснение по поводу отказа от переговоров в Минске.
По его словам, предварительно украинская делегация согласилась на переговоры, но потом россияне выдвинули условие, чтоб украинская армия сложила оружие.
Украина ответила отказом.
Также он повторил, что Украина не будет участвовать в переговорах на территории Беларуси.
При этом он заявил, что Украина готова на переговоры в любой момент на любой нейтральной территории.
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