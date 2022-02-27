Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дал пояснение по поводу отказа от переговоров в Минске.

По его словам, предварительно украинская делегация согласилась на переговоры, но потом россияне выдвинули условие, чтоб украинская армия сложила оружие.

Украина ответила отказом.

Также он повторил, что Украина не будет участвовать в переговорах на территории Беларуси.

При этом он заявил, что Украина готова на переговоры в любой момент на любой нейтральной территории.