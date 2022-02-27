Вторжение в Украину: что происходит на фронтах [ Редактировать ]
Россия продолжает агрессию против Украины. Основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях в целях блокирования Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.
- На Полесье противник продолжает наращивать свою группировку. Подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ совершают движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.
- Для наведения переправ через реки Тетерев и Ирпень и материально-технического обеспечения подразделений россиян с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения.
- Российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия, поэтому активно используется железнодорожная инфраструктура Республики Беларусь для доставки военных грузов для российских оккупационных войск на территорию Украины.
- Подразделения Центрального военного округа ВС РФ продолжают движение по направлениям Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.
- Противник обустроил понтонную переправу в районе населенного пункта Комарина через реку Десна и в районе Оране через Тетерев.
- РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи на территории Беларуси.
- На Северском направлении российские оккупанты силами до 14 БТГр (из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии) завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киеве с северо-восточного направления.
- После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца.
- В направлении Сумы, Прилуки, враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.
- Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинилась на глубину до 120 км. Враг остановлен.
- На Слобожанском направлении Вооруженными Силами Украины в результате боевых действий нанесен значительный урон подразделениям 20 общевойсковой армии ВС РФ. Уничтожены БТГр 4 танковой дивизии. Из-за значительных потерь управление дивизией дезорганизовано.
- По данным разведки, осуществляется подготовка к выводу подразделений на территорию Белгородской области. Рассматривается решение о срочном вводе резервов.
- На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия, перегруппировывается для наступления в направлении Херсон - Николаев. Силами к двум БТГр из состава 20 мотострелковой дивизии ВС РФ ведет наступательные действия в направлении Мелитополь - Васильевка, частью сил - в направлении Бердянск - Мариуполь.
- Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в том числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" осуществляли пуски крылатых ракет типа "Калибр".
- На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп - Полтава - Киев и ведет оборонные бои на определенных рубежах.
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