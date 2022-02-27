"Российских войск в Киеве нет" - Кличко [ Редактировать ]
Фото: РБК-Украина
Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной, но российских войск в столице нет. Военные и территориальная оборона продолжают уничтожать диверсантов.
Об этом в своем обращении заявил мэр Виталий Кличко.
Российских войск в Киеве нет.
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