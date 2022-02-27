Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с Россией на Припяти [ Редактировать ]
Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией. Они запланированы в районе реки Припять. Об этом сообщает Офис президента.
Как говорится, о переговорах между Украиной и РФ было договорено в ходе сегодняшнего разговора президента Владимира Зеленского с главой белорусского режима Александром Лукашенко.
Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Лукашенко взял на себя ответственностьза то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
по теме
В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси запланировали референдум
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров дал пояснение по поводу отказа от переговоров в Минске
В воскресенье, 27 февраля, Александр Лукашенко выступил по Украине
То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал
В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к белорусам