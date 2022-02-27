Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что противник выдохся. По его словам, русские войска, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.

Об этом сообщалось в ходе брифинга Арестовича.

Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии,а также бои территориальной обороны.

Как отметил внештатный советник руководителя Офиса президента, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.