"Противник выдохся и тактически отступает" - Арестович [ Редактировать ]
Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что противник выдохся. По его словам, русские войска, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.
Об этом сообщалось в ходе брифинга Арестовича.
Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии,а также бои территориальной обороны.
Как отметил внештатный советник руководителя Офиса президента, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.
Вообще, общая обстановка, как по моей оценке показывает что, противник выдохся и последние усилия и последние части боеспособные бросил на Киев, чтобы по крайней мере взять его окрестности и заявить о какой-то там "победе". Киев и Харьков.
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