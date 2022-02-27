Совбез ООН созывает срочную Генассамблею по Украине [ Редактировать ]
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Совбез ООН созывает экстренное заседание Генассамблеи по ситуации в Украине. Заседание состоится в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщает Reuters.
Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.
В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай),
Отметим, что такие сессии Генассамблеи - редкое событие. С 1950 года было созвано всего 10 таких чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи.
Последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях. Всего с начала работы всемирной организации было 10 таких сессий.
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