В жилой дом в центре Чернигова попала ракета (видео) [ Редактировать ]
В центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
О количестве пострадавших пока что ничего не известно.
В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно. Информация обновляется.
Инцидент произошел около 2:45. По данным Суспільне Чернігів, пострадала одна женщина. При этом она получила незначительные травмы. Спасателям удалось ликвидировать пожар.
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