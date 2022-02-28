В центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

О количестве пострадавших пока что ничего не известно.

В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно. Информация обновляется.

Инцидент произошел около 2:45. По данным Суспільне Чернігів, пострадала одна женщина. При этом она получила незначительные травмы. Спасателям удалось ликвидировать пожар.