"Российские оккупанты снизили темпы наступления" - Генштаб ВСУ [ Редактировать ]
Российские оккупанты снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
Отмечается, что враг в нарушении норм Международного гуманитарного права нанес ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове.
В Генштабе добавили, что все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.
Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.
Отмечается, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения.
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