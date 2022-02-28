Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось. Об этом сообщил Вениславский в эфире одного из телеканалов.

В связи с ситуацией безопасности маршрут изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение".

Он затруднился назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.

Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.

Также он добавил, что белорусы будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.