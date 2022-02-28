Тероборона призвала население к сопротивлению и рассказала алгоритм действий [ Редактировать ]
Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий:
- Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн.
- Собирать информацию о направлении движения и любым способом перекрывать дорогу.
- Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение.
- Когда колонна остановится - забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
- Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения собратьев.
- Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть" и т.д.
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