В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.

Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!