"Украинцы изменили историю": Зеленский сделал новое заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.
Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!
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Зеленский обратился к украинцам и призвал не верить фейкам
В субботу, 26 февраля, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения США эвакуировать его из Киева
Про це Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції зі своїми польським та литовським колегами.