В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.

Мы обращаемся к Европейскому союзу касательно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель - быть рядом со всеми европейцами. И главное - быть на уровне. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что все это возможно.