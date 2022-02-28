Зеленский просит неотложного присоединения Украины в ЕС по новой специальной процедуре [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам.
Мы обращаемся к Европейскому союзу касательно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель - быть рядом со всеми европейцами. И главное - быть на уровне. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что все это возможно.
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