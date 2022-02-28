В Грузии назвали причину отказа от введения санкции против России [ Редактировать ]
Грузия не будет вводить экономические санкции против России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Сегодня в Европе идет большая война, в самом крупном государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что санкции - это неэффективное средство.
Он добавил, что санкции, введенные против России, будут негативно действовать в отношении грузинского народа.
Когда речь идет о введении санкций… О чем они просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции и так далее.
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