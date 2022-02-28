Грузия не будет вводить экономические санкции против России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Сегодня в Европе идет большая война, в самом крупном государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что санкции - это неэффективное средство.

Он добавил, что санкции, введенные против России, будут негативно действовать в отношении грузинского народа.