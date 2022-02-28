В понедельник, 28 февраля, украинскому военному руководству на пятый день войны с Россией удалось начать процесс перехвата военной инициативы. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей, с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководства страны… На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются.

По его словам, украинские военные, тероборона, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации.

Данилов подчеркнул важность информационного противодействия, отметив одну из критических проблем для военного руководства РФ - вопрос необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются, и которые становится все труднее скрывать.

Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны.

"Можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем мы ближе к нашей окончательной победе", - резюмировал глава СНБО.