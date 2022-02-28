Переговоры России и Украины закончились [ Редактировать ]
Фото: БелТА
По состоянию на 15:43 понедельника, 28 февраля, завершились переговоры между делегациями из Украины и России, которые проходили на границе с Беларусью.
Скоро будут подробности.
по теме
Prev Next
27 февраля 2022 10:38 "До сих пор Киев никто не бомбил": Лукашенко выступил по Украине
В воскресенье, 27 февраля, Александр Лукашенко выступил по Украине
27 февраля 2022 07:44 В Беларуси запланировали референдум: за что будут голосовать
В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси запланировали референдум
26 февраля 2022 08:09 "Не верьте фейкам": Зеленский записал обращение к украинцам
Зеленский обратился к украинцам и призвал не верить фейкам
28 февраля 2022 08:14 Более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля - The Times
Им поставлена задача убить президента Зеленского
27 февраля 2022 16:01 Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с Россией на Припяти
Офис президента Украины подтвердил переговоры с Россией