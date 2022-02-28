Переговоры между Украиной и Россией завершились [ Редактировать ]
Фото: ТАСС
В понедельник, 28 февраля, переговоры между делегациями их Украины и России на границе с Беларусью завершились. Об этом сообщает "Интерфакс".
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