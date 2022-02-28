Украина подает заявку на членство в Евросоюзе [ Редактировать ]
Украина подает заявку на членство в Евросоюзе. В сети появилось заявление Зеленского.
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