В понедельник вечером, 28 февраля, украинская делегация после переговоров с Россией в Минске сообщила о том, что стороны уезжают для консультаций в столицы.

Советник главы Офиса украинского президента Подоляк заявил:

Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Значит не все безнадежно.

Подоляк также сообщил первые детали:

✅Украина и Россия провели первый раунд переговоров.

✅Основная цель: прекращение огня на территории Украины.

✅Стороны определи ряд тем, по которым наметили определенные решения.

✅Ради их имплементации – стороны уезжают в столицы для консультаций.

✅Стороны договорились о втором раунде переговором с дальнейшим практическим развитием решений.