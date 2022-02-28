Переговоры Украины и России в Минске: появились первые детали [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 28 февраля, украинская делегация после переговоров с Россией в Минске сообщила о том, что стороны уезжают для консультаций в столицы.
Советник главы Офиса украинского президента Подоляк заявил:
Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Значит не все безнадежно.
Подоляк также сообщил первые детали:
✅Украина и Россия провели первый раунд переговоров.
✅Основная цель: прекращение огня на территории Украины.
✅Стороны определи ряд тем, по которым наметили определенные решения.
✅Ради их имплементации – стороны уезжают в столицы для консультаций.
✅Стороны договорились о втором раунде переговором с дальнейшим практическим развитием решений.
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