Стороны уезжают в столицы для консультаций - Подоляк (видео) [ Редактировать ]
Украинская и российская стороны уезжают для консультаций в столицы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михиал Подоляк после переговоров с Россией в Минске.
Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.
Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины намеченные темы получат конкретную практику развития, сообщил советник главы Офиса Зеленского.
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