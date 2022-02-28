Украинская делегация на переговорах с РФ

Украинская и российская стороны уезжают для консультаций в столицы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михиал Подоляк после переговоров с Россией в Минске.

Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Россия и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины намеченные темы получат конкретную практику развития, сообщил советник главы Офиса Зеленского.