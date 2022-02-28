В Киеве, Виннице, Умане, Житомире, Чернигове и Нежин воздушная тревога [ Редактировать ]
Воздушная тревога!
Киев, Винница, Умань, Житомир, Чернигов, Нежин - в укрытия!
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