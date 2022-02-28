Окупаційні війська почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет [ Редактировать ]
За оперативними даними української розвідки окупаційні війська російської федерації незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет. Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення.
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