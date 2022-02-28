"Складна і напружена": Кличко про ситуацію в столиці [ Редактировать ]
В понеділок, 28 лютого, мер Києва Віталій Кличко проінформував жителів міста про ситуацію в столиці.
Друзі Дорогі кияни! Інформую вас про ситуацію в столиці. Вона складна і напружена.
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