"Николаев готовься": мэр города заявил о большой колоне техники [ Редактировать ]
Глава Николаевской ОГА Ким призвал готовиться к наступлению российской армии по двум фронтам - идет большая колона техники.
Николаев готовься, коктейли, оружие! Нельзя врага впустить в город!
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