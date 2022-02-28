ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от всех соревнований [ Редактировать ]
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от всех соревнований.
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