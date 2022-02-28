Комендантська година в Києві: названі нові правила [ Редактировать ]
В понеділка, 28 лютого, в Києві запроваджують комендантську годину.
- Комендантська година з 20:00 до 7:00.
- ️Громадський транспорт працює з 08:00 до 19:00.
- Магазини, торговельні мережі та аптеки можуть працювати з 08:00 до 19:00.
Пересуватися пішки у комендантську годину - суворо заборонено! На авто - тільки зі спецперепусткою від Військового коменданта Києва.
"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - сказано в повідомлені.
Під час комендантської години вийти з домівок можна при оголошенні повітряної тривоги, щоб пройти внайближче укриття.
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