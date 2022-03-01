Война в Украине: последние данные с фронтов [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
- В Северской области продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.
- В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.
- На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.
- На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться и восстановили положения по первому рубежу обороны.
- Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по обнаружению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.
- Стойкая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.
- Только за последние сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 5 самолетов российского агрессора. Об общих потерях врага чуть позже.
по теме
Западные партнеры передадут Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25 для украинской армии. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ
Российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 5710 человек, 200 - попали в плен. Об этом сообщает генштаб ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился с 1 марта 2022 года повысить зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины на 30%. Это предусмотрено указом главы государства от 14 февраля "О неотложных мерах по консолидации украинского общества"
За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ