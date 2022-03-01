В Украине погибли 5710 российских оккупантов, 200 в плену - Генштаб [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 5710 человек, 200 - попали в плен. Об этом сообщает генштаб ВСУ.
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- в личном составе - 5710 человек, пленных - 200.
- уничтожены и повреждены самолеты - 29 единиц;
- вертолетов - 29 ед.;
- танков - 198,
- ББМ - 846,
- артиллерийских систем - 77,
- средства ПВО - 7,
- РСЗО - 24,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
- катера - 2 единицы,
- автомобильной техники - 305.
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