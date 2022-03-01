Россия готовит провокацию для оправдания введения беларусских войск, которые сейчас скопились на границе с Украиной. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Речь идет об около 300 танках, по данным разведки.

По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи беларусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку беларусских войск".