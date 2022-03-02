Нападение России на Украину: в Генштабе опубликовали последние данные [ Редактировать ]
Фото: УНН
Во вторник, 2 марта, в Генеральном штабе доложили о ситуации в стране по состоянию на 06:00.
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