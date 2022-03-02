В Харькове около 6 ракет прилетели в кадетский корпус танкового училища [ Редактировать ]
Оккупанты в Харькове целились в танковое училище. Около 6 ракет прилетело в кадетский корпус.
Предварительно, есть погибшие. Все пилоты, ваши жены, дети и родные будьте прокляты!
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