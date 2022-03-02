При авиаударе по Житомиру погибли 2 человека [ Редактировать ]
В результате авиаудара по Житомиру погибли два человека. По уточненной информации, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщает МВД Украины вTelegram
По состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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