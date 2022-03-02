В Генштабе заявили о потерях врага с начала войны [ Редактировать ]
Українські воїни / Фото: Генштаб ВСУ
В среду, 2 марта, Генштаб опубликовал сводку о потерях врага с момента начала войны.
Ориентировочно потери составили 5840 человек, 211 танков, 862 боевые бронированные машины и др.
по теме
Prev Next
02 марта 2022 09:19 Сьомий день війни: Зеленський звернувся до українців
Сьогодні українці – символ незламності
02 марта 2022 09:00 Українців закликають приєднуватись до Інтернет Військ України
Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України
02 марта 2022 08:52 Російські війська поцілили у будівлю СБУ в Харкові
В середу вранці, 2 березня, політичний діяч Антон Геращенко повідомив про те, що "ворожі недовійська поцілили у будівлю СБУ в Харкові"
02 марта 2022 07:43 Нападение России на Украину: в Генштабе опубликовали последние данные
Во вторник, 2 марта, в Генеральном штабе доложили о ситуации в стране по состоянию на 06:00
02 марта 2022 07:18 Байден объявил войну российским олигархам
Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием