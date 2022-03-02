Конотопу поставили ультиматум: сдается или разносят артиллерией (видео) [ Редактировать ]
Российские войска, которые зашли в Конотоп Сумской области, поставили ультиматум местным властям. Либо они сдают город, либо город разносят артиллерией. Об этом мэр города Артем Семенихин заявил, выступая на площади перед жителями города.
Они (оккупанты, - ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией.
При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.
Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена.
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