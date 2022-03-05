Будете гореть в аду: украинская чемпионка послала резкое сообщение россиянам [ Редактировать ]
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид в жесткой форме обратилась к жертвам российской пропаганды, которые поддерживают войну в Украине.
Свое сообщение 21-летняя спортсменка оставила в сторис Instagram.
Дарья опубликовала в социальной сети видео, в котором россияне высказывают поддержку президенту своей страны Владимиру Путину, развязавшему войну.
В комментарии к ролику дзюдоистка написала: "Господи, в голове не укладывается, как люди могут поддерживать войну и терроризм. Вам нет прощения! Вы будете гореть в аду!"
Билодид - двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио.
по теме
Удар российской авиацией по Белой Церкви Киевской области оставил на месте десятков домов развалины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 марта проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным
Украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы
В Чернигове, где утром сбили российский военный самолет, задержали пилота, который успел катапультироваться. Второй пилот уничтожен . Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет". С таким обращением к украинскому народу обратился президент Владимир Зеленский
Вечером 4 марта российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко