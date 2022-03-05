Украинская дзюдоистка Дарья Билодид в жесткой форме обратилась к жертвам российской пропаганды, которые поддерживают войну в Украине.

Свое сообщение 21-летняя спортсменка оставила в сторис Instagram.

Дарья опубликовала в социальной сети видео, в котором россияне высказывают поддержку президенту своей страны Владимиру Путину, развязавшему войну.



В комментарии к ролику дзюдоистка написала: "Господи, в голове не укладывается, как люди могут поддерживать войну и терроризм. Вам нет прощения! Вы будете гореть в аду!"

Билодид - двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио.