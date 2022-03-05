Россияне продолжают бомбить Харьков: пострадали военный городок и спорткомплекс университета [ Редактировать ]
Источник: Национальная гвардия Украины
Российский самолет сбросил авиационные бомбы на военный городок в Харькове, погибли четверо военнослужащих Нацгвардии, есть раненые. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии.
Бомбардировка военного городка 5-й Слобожанской бригады произошла ночью 5 марта. Бойцы бригады расчищают завалы.
Также российская авиация нанесла удар по центру города, уничтожено здание спорткомплекса Харьковского национального университета им. Каразина "Унифехт".
Напомним, что под Харьковом ВСУ взорвали мост на дамбе через Северский Донец.
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