6 марта "Укрзализныця" будет вывозить десятки тысяч украинцев по таким безопасным маршрутам:

Из Киева:

12:06 - №45 Ужгород – Лиман

13:34 - №114/142 Лиман – Львов

14:00 – ИС+ Днепр – Киев

14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев – Рахов

17:00 - №743 Киев – Львов

17:12 - №13 Киев – Солотвино

17:42 - №792 Киев – Кременчуг

17:42 - №790 Киев – Кропивницкий

18:30 - №81 Киев – Ужгород

19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев – Рахов

20:05 - №29 Киев – Ужгород

20:12 - №49 Киев – Трускавец

20:21 - №59 Киев – Чоп

20:21 - №57 Киев – Ворохта

21:07 - №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 - №97 Киев – Ковель

22:03 - №149 Полтава – Черновцы

22:10 - №17 Харьков – Ужгород

22:22 - №7 Киев – Черновцы

22:37 - №91 Киев – Львов

22:47 - №46 Лиман – Ужгород

23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 - №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 - №46 Лиман – Ужгород

13:30 – ИС+ Харьков – Львов

14:33 - №1 Ивано-Франковск – Константиновка

14:39 - №114, 142 Львов – Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 - №796 Днепр – Харьков

14:26 - №41 Днепр – Трускавец

16:39 - №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 - №006 Рахов – Запорожье

12:20 - №120 Запорожье – Львов

14:45 - №005 Запорожье – Рахов

20:37 №068 Запорожье – Львов

21:38 - №038 Запорожье – Киев

22:26 - №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 - №105 Киев – Одесса

00:58 - №078 Одесса – Ковель

01:05 №041 Днепр – Трускавец

02:35 - №771 Киев – Хмельницкий

03:42 - №060 Чоп – Киев

03:42 - №058 Ворохта – Киев

03:54 - №106 Одесса – Киев

04:31 - №081 Ужгород – Киев

04:42 - №050 Трускавец – Киев

05:46 - №086 Запорожье – Львов

06:03 - №056 Рахов – Киев

06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев

09:16 - №138 Лиман – Хмельницкий

10:23 - №070 Запорожье – Львов

16:41 - №772 Хмельницкий – Киев

17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 - №086 Львов – Запорожье

18:07 - №055 Киев – Рахов

19:42 - №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 - №081 Киев – Ужгород

22:32 - №042 Трускавец – Днепр

23:17 - №049 Киев – Трускавец

23:26 - №057 Киев – Ворохта

23:26 - №059 Киев – Чоп

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь - Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.

Кроме того, эвакуируем и электропоездами:

из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 6 марта назначены следующие эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;

№ 950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;

№ 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;

№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;

№ 918/919 Запорожье – Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;

№ 952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;

№ 939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;

№ 67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Полное расписание пригородных поездов на 6 марта мы на этот раз разместим на сайте Укрзализныци, чтобы не спамить всех шестью дополнительными сообщениями.