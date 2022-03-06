Эвакуационное расписание "Укрзализныци" на 6 марта [ Редактировать ]
6 марта "Укрзализныця" будет вывозить десятки тысяч украинцев по таким безопасным маршрутам:
Из Киева:
- 12:06 - №45 Ужгород – Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман – Львов
- 14:00 – ИС+ Днепр – Киев
- 14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 - №55 Киев – Рахов
- 17:00 - №743 Киев – Львов
- 17:12 - №13 Киев – Солотвино
- 17:42 - №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 - №81 Киев – Ужгород
- 19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 - №95 Киев – Рахов
- 20:05 - №29 Киев – Ужгород
- 20:12 - №49 Киев – Трускавец
- 20:21 - №59 Киев – Чоп
- 20:21 - №57 Киев – Ворохта
- 21:07 - №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 - №97 Киев – Ковель
- 22:03 - №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 - №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 - №7 Киев – Черновцы
- 22:37 - №91 Киев – Львов
- 22:47 - №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 - №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
- 13:30 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:33 - №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 14:39 - №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 - №15 Харьков – Рахов
- 17:00 - №723 Харьков – Львов
- 19:27 - №795 Харьков – Днепр
- 21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 - №796 Днепр – Харьков
- 14:26 - №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 - №6 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 - №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 - №120 Запорожье – Львов
- 14:45 - №005 Запорожье – Рахов
- 20:37 №068 Запорожье – Львов
- 21:38 - №038 Запорожье – Киев
- 22:26 - №068 Львов – Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 - №105 Киев – Одесса
- 00:58 - №078 Одесса – Ковель
- 01:05 №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 - №060 Чоп – Киев
- 03:42 - №058 Ворохта – Киев
- 03:54 - №106 Одесса – Киев
- 04:31 - №081 Ужгород – Киев
- 04:42 - №050 Трускавец – Киев
- 05:46 - №086 Запорожье – Львов
- 06:03 - №056 Рахов – Киев
- 06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
- 09:16 - №138 Лиман – Хмельницкий
- 10:23 - №070 Запорожье – Львов
- 16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 - №086 Львов – Запорожье
- 18:07 - №055 Киев – Рахов
- 19:42 - №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 - №081 Киев – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 - №049 Киев – Трускавец
- 23:26 - №057 Киев – Ворохта
- 23:26 - №059 Киев – Чоп
Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь - Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.
Кроме того, эвакуируем и электропоездами:
- из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Также на 6 марта назначены следующие эвакуационные поезда для выезда за границу:
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;
- № 950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;
- № 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;
- № 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;
- № 918/919 Запорожье – Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;
- № 952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;
- № 939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;
- № 67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.
Из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Полное расписание пригородных поездов на 6 марта мы на этот раз разместим на сайте Укрзализныци, чтобы не спамить всех шестью дополнительными сообщениями.
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