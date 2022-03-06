Зеленский обсудил с премьер-министром Италии рассмотрение заявки на членство в Евросоюзе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги рассмотрение украинской заявки на членство в Евросоюзе.
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