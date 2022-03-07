Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з відеозверненням:

Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується – чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу – і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми.

Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна – просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу.

Російські окупанти тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалось захопити. Тимчасово. Поки не отримають покарання. А вони отримають. Наші Збройні Сили знають, як це робити. Ворог втомлений. Деморалізований.

Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення. Очищення неба. Або силою, яка у вас є. Або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні. А собі. Щоб довести – людяність переможе. Якнайшвидше.

Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу країну. Після перемоги. Як дати більше сил країні – поки ми боремось. Створений спеціальний пакет допомоги. Бізнесу та працівникам. ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил та інших захисних формувань. В тому числі тероборони.

Нас мільйони. А це мільйони способів боротися за своє майбутнє. За нашу державу. За нашу свободу.

За наш національний прапор. Жовто-блакитний. Не триколор. Ми захищаємо наш прапор, бо це наш світогляд Під жовто-блакитним ми перемагали на Олімпіадах. Цей прапор ми розгортали і в космосі і в Антарктиді. Під нашим національним прапором наші рятівники, пожежники, миротворці, медики – приходили на допомогу Туреччини і Греції, Ізраїлю і Грузії, Афганістану і Чорногорії, Індії та Італії, Конго та багатьом іншим країнам. Чого ми ніколи не робили під цим прапором – не нападали на інші країни, не захоплювали чужі землі, не вбивали мирних людей інших народів. Ми і терор – це різні всесвіти.