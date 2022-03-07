Генерал-майор Олег Маковецкий

Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков, родился в Чугуеве (город под Харьковом, где с советских времен находится военный аэродром). Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова (уроженка Харькова).

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.

В 2020 году Маковецкий был назначен командующим Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Напомним, что в Харькове задержали пилота вражеского штурмовика, который рассказал о преступных приказах.