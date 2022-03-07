Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков, родился в Чугуеве - Венедиктова [ Редактировать ]
Генерал-майор Олег Маковецкий
Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков, родился в Чугуеве (город под Харьковом, где с советских времен находится военный аэродром). Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова (уроженка Харькова).
По данным Telegram-канала "Труха Харьков", приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.
В 2020 году Маковецкий был назначен командующим Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Напомним, что в Харькове задержали пилота вражеского штурмовика, который рассказал о преступных приказах.
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