Слышны взрывы: оккупанты продолжают атаковать Харьков [ Редактировать ]
Вечером в воскресенье, 6 марта, в Харькове объявили воздушную тревогу. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Труха".
В сети появилось видео взрывов.
по теме
Prev Next
07 марта 2022 01:30 Великобритания требует исключить Россию из Интерпола
В понедельник, 7 марта, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала принять на этой неделе решение
07 марта 2022 01:00 Мариуполь сейчас: что происходит в городе
В воскресенье, 7 марта, замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе
06 марта 2022 23:58 "Найдем каждую сволочь, которая стреляла" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене
06 марта 2022 04:30 Эрдоган предложит Путину и Зеленскому встретиться в Турции
Турция может выступить посредником по переговорам между президентами Украины и России
06 марта 2022 02:00 Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи