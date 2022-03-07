Третий раунд переговоров между Украиной и Россией завершился: первые детали [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 7 марта, завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.
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